Arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı - Son Dakika

Arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı

08.01.2021 12:22
Arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi' programı kapsamında uygulanan arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi' programı kapsamında uygulanan arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek programları arasında yer alan 'Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi' programı kapsamında yetiştiricilere yüzde 50 hibeyle ekipman desteği başvuruları başladı. 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak başvuruda arı yetiştiricilerine sağlanacak destek miktarı ise 30 bin lirayı geçmeyecek.

Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca uygulanan 'Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklemesi' başvuruları 04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında bizzat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru esnasında istenilen belgeler 2 nüsha düzenlenecektir. Destekleme başvuru şartlarını taşıyan yetiştiricilerimiz ekte belirtilen listede bulunan makine, alet ve ekipmanlar için başvur yapabileceklerdir. Hibe oranı yüzde 50 olup toplam hibe miktarı KDV hariç 30 bin lirayı geçmeyecektir. Makine, alet ve ekipmanların KDV hariç birim fiyatları İl Müdürlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından başvurular sona erdikten sonra belirlenecek olup, alınan makine, alet ve ekipmanlara ait KDV tutarı ve hibe tutarı 30 bin lirayı geçen tutar yetiştiricinin kendisi tarafından uygulanacaktır" denildi.

Desteklemeye kimler başvuru yapabilecek

Hibe destek programına başvuru yapacak olan yetiştiricilerde aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:

"Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye olmak, arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı olmak, AKS'deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip olmak, bal üretimine ilaveten en az 3 yıl bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnilden en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir" - OSMANİYE

Arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı

Osmaniye, Makine, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arı yetiştiriciliği destek başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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