Arı zehri üretim kursu yapıldı

Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayan Düzce Üniversitesi, ülkemizde ilk kez "Arı Zehri Çalıştayı ve Sertifikalı Üretim Kursu" düzenleyerek konuyla ilgili farkındalık oluşturdu.



Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk gün programına; Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, araştırmacılar, Arı Yetiştiricileri Birlikleri, arı üreticileri ve öğrenciler katıldı.



Türkiye'de ilk kez



Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, Türkiye'de ilk kez Arı Zehri Çalıştayı ve Sertifikalı Üretim Kursu'nu Düzce Üniversitesi'nde düzenlediklerini belirterek, son günlerde gündem olan arı zehri ile ilgili artan sorular üzerine çalıştayı düzenlemenin gereklilik olduğunu ifade etti. Arı zehri üretiminden standartlara kadar birçok konuyu tüm yönleriyle masaya yatıracaklarını söyleyen Kekeçoğlu, bilimsel tartışmalar sonucu konuyla ilgili çözüm önerileri sunacaklarını sözlerine ekledi.



"10 yıldır önemli hizmetler yürüttü"



Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinden bahsederek sözlerine başladı. 3. nesil üniversitelerden bulunduğu şehrin kalkınmasına katkıda bulunmasının beklendiğini dile getiren Doç. Dr. Uğur Hasırcı, bu kapsamda Düzce Üniversitesi'nin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesine başvurarak ülkemizdeki 5 ihtisas üniversitesinden biri olarak seçildiğine dikkat çekti. Çevre ve sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi seçilen Düzce Üniversitesi'nin, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanını stratejik alan olarak belirlediğini söyleyen Hasırcı, bu alanda arıcılığın önemli bir yer kapladığını dillendirdi. Avrupa Girişimcilik ödülü gibi birçok başarı kazanan DAGEM'in 10 yıldır çok önemli hizmetler yürüttüğünü vurgulayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, çalıştayı çok önemsediklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.



Yeterince çalışma yapılmadı



Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin konuşmasında, ülkemizin 12 bin bitki, 3 bin endemik türe sahiplik yaptığını söyleyerek dünyadaki 27 alt arı ırkının 7'sinin ülkemizde bulunduğunu ifade etti. Arıların ıslahı konusunda yeterince çalışma yapılmadığına işaret eden Ziya Şahin, TAB olarak ıslah çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Dışardan gelen ırklarla değil, kendi arılarımızla başarılı olabileceği vurgusunda bulunan Şahin, arı üretimine bilimsel yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerek üretimde ve tüketimdeki standartların oluşturulmasının önemi üzerinde durdu.



Önemli katkılar sunuyor



Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlılar ve Küçük Evciller Daire Başkanlığı Şube Müdürü Melda Köksal yaptığı konuşmada, Düzce Üniversitesi'nin arıcılığa önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ülkemizin coğrafi konumu, farklı iklim ve toprak yapısına sahip olmasından dolayı arıcılığa son derece elverişli olduğunu belirten Melda Köksal, Bakanlık olarak üretim ve ıslah projelerine destek olduklarını söyleyerek yaptıkları çalışmalardan söz etti.



Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Sağlık Uzmanı Cihat Çelebi ise Bakanlık olarak GTT yasal düzenlemeleri hakkında bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın GTT uygularına ilişkin 64 uygulama merkezi, 23 eğitim merkezi ve 986 ünitesi bulunduğunu ifade eden Cihat Çelebi, şu ana kadar 14.885 sertifikasyon yaptıklarını dile getirerek apiterapi alanında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.



Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, ülkemizde ilk olması, teorik bilginin yanında uygulamalı kursla katılımcılara pratik bilgiler vermesi açısından çalıştayın çok değerli olduğuna vurgu yaptı. GTT alanında standartların oluşturulması gerektiğinin önemle altını çizen Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi'nin arı üreticilerine her zaman destek olacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.



Açılış konuşmalarının sonrasında çalıştayın oturumlar bölümüne geçildi. İlk oturumda; "Arı Zehri Üretiminin Temel Prensipleri ve Arıcıların Sorunları", "Özel Sektörde Arı Zehrinin Yeri ve Pazar Durumu", "Arı Zehri Bileşenleri ve Standardizasyonu" ve "Arı Zehri Sağlık Sektöründe Ticari Forma Dönüştürülebilir mi?" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.



İkinci oturumda ise, "Apiterapi Uygulamalarının Türkiye'deki Durumu", "Arı Zehri ve Apiterapide Kullanımı", "Otoimmün Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Arı Zehri Uygulamaları" ve "Arı Zehrinin Metastatik Meme Kanser Hücreleri Üzerinde Antitumoral Etkisi" başlıklarında katılımcılar için faydalı paylaşımlarda bulunuldu.



Çalıştay programı kapsamında Düzce Üniversitesi'nin Yığılca'daki Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde ise katılımcılara "Arı Zehri Üretimi Uygulamalı Eğitimi" verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Çalıştayın ilk günü, değerlendirme ve raporlama bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE