Son Dakika Haberleri: Arıadne-19 Tatbikatı

Arıadne-19 Tatbikatı

7 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde icra edilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.

Arıadne-19 Tatbikatı, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde icra edilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verildi.

Buna göre, TCG AKÇAKOCA, NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan'ın ev sahipliğinde 14-21 Mart arasında gerçekleştirilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.

Tatbikat kapsamında, Girit'teki Suda Limanı ziyaret edildi.

Ziyaretin bitişinde asimetrik tehdit, hava savunma harbi ve mayın harbi eğitimleri yapıldı.

Mayın harbi eğitimleri çerçevesinde, SAS timlerince 2 eğitim mayını ve bir el yapımı patlayıcı tespit edilirken, Türk bayrağı açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan, Güncel
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