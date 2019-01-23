Son Dakika Haberleri: Ariana Grande - 7 Rings Makyajı | Uygun Fiyatlı Ürünlerle

Ariana Grande - 7 Rings Makyajı | Uygun Fiyatlı Ürünlerle

1 saat önce

Herkese Merhaba, Bugün sizlere Ariana Grande - 7 ring müzik video klibinde beğendiğim makyajı yaptım. Umarım keyifle izlersiniz.

Herkese Merhaba, Bugün sizlere Ariana Grande - 7 ring müzik video klibinde beğendiğim makyajı yaptım. Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube

Ariana Grande, Genel
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