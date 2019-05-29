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Ariana Grande Hayranlarını Korkuttu!

1 saat önce

Ariana Grande, hastalığı nedeniyle Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşmesi beklenen Tampa ve Orlando konserlerini bir başka tarihe erteledi.

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Ariana Grande, hastalığı nedeniyle Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşmesi beklenen Tampa ve Orlando konserlerini bir başka tarihe erteledi.
Ariana Grande Hayranlarını Korkuttu!
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01 
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