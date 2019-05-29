Ariana Grande Hayranlarını Korkuttu!
1 saat önce
Ariana Grande, hastalığı nedeniyle Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşmesi beklenen Tampa ve Orlando konserlerini bir başka tarihe erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01
Ariana Grande, hastalığı nedeniyle Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşmesi beklenen Tampa ve Orlando konserlerini bir başka tarihe erteledi.
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