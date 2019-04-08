Ariana Grande: 'Zor Günler Geride Kaldı'
37 dakika önce
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; geçen sonbahar döneminin kendisi için çok zorlu geçtiğini itiraf etti.
Ünlü şarkıcı Ariana Grande
, Instagram
hesabından yaptığı açıklamada; geçen sonbahar döneminin kendisi için çok zorlu geçtiğini itiraf etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:05
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