Son Dakika Haberleri: Ariana Grande: 'Zor Günler Geride Kaldı'

Ariana Grande: 'Zor Günler Geride Kaldı'

37 dakika önce

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; geçen sonbahar döneminin kendisi için çok zorlu geçtiğini itiraf etti.

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Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; geçen sonbahar döneminin kendisi için çok zorlu geçtiğini itiraf etti.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:05 

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