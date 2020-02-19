Arianespace, Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arianespace, Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı - Son Dakika

Arianespace, Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) fırlatma hizmetleri şirketi Arianespace, Japon iletişim uydusu ile Güney Kore coğrafi gözlem uydusunu yörüngeye yolladı.

Arianespace, Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı, System.String[]

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) fırlatma hizmetleri şirketi Arianespace, Japon iletişim uydusu ile Güney Kore coğrafi gözlem uydusunu yörüngeye yolladı.

ESA'dan yapılan açıklamada, "JCSAT-17" ile "Geo-Kompsat-2B" uydularının, dün gece Ariane-5 roketiyle Fransız Guyanası'ndaki fırlatma merkezinden uzaya gönderildiği bildirildi.

Japon SKY Perfect uydu şirketine ait JCSAT-17 uydusunun Japonya ve çevresindeki ülkelere geniş bant uydu interneti hizmeti sağlayacağı, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsüne ait Geo-Kompsat-2B uydusunun ise yer ve okyanus gözlemleri içi kullanılacağı belirtildi.

Fransız hükumetinin yüzde 64 hisseyle büyük ortağı olduğu Arianespace şirketi, 1980'den bu yana Fransız Guyanası'nın Kourou şehrinde bulunan uzay merkezinde fırlatma hizmetleri veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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