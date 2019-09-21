Son Dakika Haberleri: Arıbahçe köyünde yangın: 3 ev, 2 ağır kullanılamaz hale geldi
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Arıbahçe köyünde yangın: 3 ev, 2 ağır kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Arıbahçe köyünde yangın: 3 ev, 2 ağır kullanılamaz hale geldi -Köyde yaşayan vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu -Çocukların yangını söndürmek için kova kova su taşıdığı anlar kameraya yansıdıERZURUM - Erzurum'un Arıbahçe köyünde ev çatısında çıkan yangında 3 ev, 2 ahır...

Arıbahçe köyünde yangın: 3 ev, 2 ağır kullanılamaz hale geldi

-Köyde yaşayan vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu

-Çocukların yangını söndürmek için kova kova su taşıdığı anlar kameraya yansıdı

ERZURUM - Erzurum'un Arıbahçe köyünde ev çatısında çıkan yangında 3 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı 90 haneli 700 nüfusun yaşadığı Arıbahçe köyünde sabah 11.00 sıralarında evin çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köyde Metin Tosunoğlu'na ait evin damındaki otların alev alması sonucu çıkan yangın ev ve ahırlara sıçradı. Köylüler ellerinde kovalarla yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için köy çevresinden geçen dere suyunu yangın yerine bağladılar. Yangında alevlerin sıçradığı 3 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirten Muhtar Naci Balıkcıoğlu, "Saat 11 gibi caminin hoparlöründen anons edildi. Ben itfaiyeyi aradım yarım saat sonra buraya geldiler. Köyümüz 22 kilometre şehirin dışında, yerimiz çok dar, maddi hasarımız çok fazla. 3 ev, 2 ahırımız yandı. Bizde en ufak bir şeyde yardımcı oluruz birbirimize" dedi.

Korkuyla yüksek bölgelere çıkan vatandaşlar, yangına müdahaleyi izledi.

Arıbahçe köyünde yangın: 3 ev, 2 ağır kullanılamaz hale geldi

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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