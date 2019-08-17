Son Dakika Haberleri: Ariç, yağlı güreşte Adana'ya üçüncülük getirdi
Son Dakika Spor Haber

Ariç, yağlı güreşte Adana'ya üçüncülük getirdi

52 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç Samsun'da 3.oldu.Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan 1730 kişinin katıldığı yağlı güreş müsabakalarında Ali İhsan Ariç, ilk turda Balıkesirli Hüseyin Yılmaz'ı, 2.turda Yozgatlı Yusuf Köse'yi, 3.turda Çankırılı Recep Türkyılmaz'ı, 4.

Ariç, yağlı güreşte Adana'ya üçüncülük getirdi, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç Samsun'da 3.oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan 1730 kişinin katıldığı yağlı güreş müsabakalarında Ali İhsan Ariç, ilk turda Balıkesirli Hüseyin Yılmaz'ı, 2.turda Yozgatlı Yusuf Köse'yi, 3.turda Çankırılı Recep Türkyılmaz'ı, 4.turda Samsunlu Şükrü Seven'i, 5.turda Ordulu Arif Şahin'i yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç, "Vezirköprü'deki yağlı güreşlerde üçüncülük kürsüsüne çıkmak nasip oldu. Bayramın 1.gününden başlayan Samsun ve Tokat yaylalarında yağlı ve karakucak güreşlerindeydik. Adanamızın adını Çukurova başpehlivanı unvanıyla Türkiye'nin her yerinde en iyi şekilde duyurmaya devam ediyoruz. Değerli Adanalılar ata sporumuz olan peygamber sporumuza sahip çıkalım, dualarınızı eksik etmeyin" dedi. - ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü, Ali ihsan, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı
Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi! Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ariç, yağlı güreşte Adana'ya üçüncülük getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]