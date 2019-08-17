Ariç, yağlı güreşte Adana'ya üçüncülük getirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi
Başpehlivanı Ali İhsan Ariç Samsun
'da 3.oldu.
Samsun'un Vezirköprü
ilçesinde yapılan 1730 kişinin katıldığı yağlı güreş müsabakalarında Ali İhsan Ariç, ilk turda Balıkesirli Hüseyin Yılmaz'ı, 2.turda Yozgatlı Yusuf Köse
'yi, 3.turda Çankırılı Recep Türkyılmaz'ı, 4.turda Samsunlu Şükrü Seven'i, 5.turda Ordulu Arif Şahin'i yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç, "Vezirköprü'deki yağlı güreşlerde üçüncülük kürsüsüne çıkmak nasip oldu. Bayramın 1.gününden başlayan Samsun ve Tokat
yaylalarında yağlı ve karakucak güreşlerindeydik. Adanamızın adını Çukurova
başpehlivanı unvanıyla Türkiye
'nin her yerinde en iyi şekilde duyurmaya devam ediyoruz. Değerli Adanalılar ata sporumuz olan peygamber sporumuza sahip çıkalım, dualarınızı eksik etmeyin" dedi. - ADANA