Arıcak Devlet Hastanesi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arıcak Devlet Hastanesi hizmete girdi - Son Dakika

Arıcak Devlet Hastanesi hizmete girdi

6 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı devlet hastanesinin hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Arıcak Devlet Hastanesi hizmete girdi, System.String[]

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı devlet hastanesinin hasta kabulüne başladığı bildirildi.


İlçede 2017 tarihinde yapımına başlanan 10 yataklı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi tamamlandı. Tamamlanan hastane ilk etapta dahiliye, çocuk, diş ve acil sağlık hizmetleri alanında dün itibariyle hizmet vermeye başladı. İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat,Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Yavuz Oruç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Ramazan Gürgöze ve STK temsilcileri hastaneye gezdi. İl Müdürü Polat, ayrıca hasta muayenesi yaptı.


Resmi açılışının ilerleyen zamanda yapılacağını aktaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat: "Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm programı ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit yararlandırılması kapsamında 2017 yılında yapımına başlanan 10 yataklı Arıcak İlçe Devlet Hastanemizde mutlu sona ulaşmış bulunmaktayız. Burada ilçe halkıyla birlikte ilk hasta kabulünde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk etapta hastanemizde dahiliye, çocuk, diş ve acil sağlık hizmetleri alanında yöre halkına hizmet verilecektir. Bu hizmetlerimiz yanında yine hastanemizde laboratuvar ve röntgen tetkikleri hizmeti de verilecek"dedi. - ELAZIĞ

Devlet Hastanesi, Elazığ, Arıcak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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