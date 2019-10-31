Elazığ'ın Arıcak ilçesinde "Arıcak Gençlik Merkezi" hizmete açıldı.

Kaymakam Şenol Öztürk'ün girişimleri sonucu, gençlerin bir araya gelerek sosyal ve kültürel faaliyetler de bulunabilmeleri amacıyla çalışma başlatıldı.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığından sağlanan kaynak ile Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi bünyesinde modern bir gençlik merkezi oluşturuldu.

Merkezin açılışında konuşan Öztürk, devletin kurumları olarak halka en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Bu anlamda ilçeye, modern bir gençlik merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öztürk, "Gençlik merkezimiz içerisinde kitap kafe, müzik odası ve bilgisayar atölyesi gibi bölümler bulunuyor. Gençlik merkezimizi açacağımız sanatsal, bilimsel ve kültürel kurslarla çok işlevli bir şekilde kullanacağız. Bu hizmetin hayata geçmesinde destekleri ve katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milletvekilimiz Sermin Balık'a teşekkür ediyorum." dedi.