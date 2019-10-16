Arıcak, modern kütüphaneye kavuştu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yapılan halk kütüphanesi hizmete açıldı.

Arıcak Ortaokulu'nun bodrum katında yer alan halk kütüphanesinin yetersizliği dolayısıyla Kaymakam Şenol Öztürk'ün talimatları doğrultusunda yeni bir kütüphane oluşturulmasına karar verildi.



Bu kapsamda Kaymakamlık girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi bünyesinde modern bir halk kütüphanesi oluşturuldu.



Hizmete açılan kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, göreve başladığında ilçedeki mevcut kütüphanenin öğrenciler açısından uygun olmadığını gördüğünü belirtti.

Bunun üzerine ilçeye yeni bir kütüphane kazandırmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Öztürk, "3 bin öğrencisi olan ilçemize daha modern bir kütüphaneye yapmaya karar verdik. Çok şükür nihayetinde ilçemize yakışır, günün koşullarına cevap veren modern bir kütüphaneyi hizmete soktuk." dedi.