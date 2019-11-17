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Arıcak'ta çevre temizliği etkinliği

6 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.


Arıcak Kaymakamlığı'nca daha temiz bir çevre adına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlarla temizlik yaptı.

Kaymakam Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, daha yaşanılır bir dünya için çevreyi ve doğayı korumanın önemli olduğunu belirtti.


Herkesin bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:


"Çevremizi temiz tutma anlayışını tüm toplumda yayana ve kazandırana kadar bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu iş sadece belediyelerin halledebileceği bir iş değildir. Tüm Arıcak halkının sahiplenmesi gereken bir konudur. Aksi takdirde sokaklar ve caddeler sadece temizlik çalışmasından sonraki bir saat içinde temiz kalacaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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