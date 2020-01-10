Arıcak'ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arıcak'ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Son Dakika

Arıcak'ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi

7 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde öğrencilere bot ve mont hediye edildi.

Arıcak'ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi, System.String[]

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde öğrencilere bot ve mont hediye edildi.


İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi gönüllüleri tarafından Arıcak ilçesinde taşımalı eğitimle köylerden merkeze gelen öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilere mont ve bot hediye edilirken, tatlı da ikram edildi.


İlçelerde programlara başladıklarını anımsatan Derneğin Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, ikincisini Arıcak'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.


Yapılan anlamlı program için teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılıç, kırsal bölgelerden gelen öğrencilerin unutulmamasının kendilerini sevindirdiğini aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ, Arıcak, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:30 Feci kazaya ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika
19:30 Denizli'de inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı - Son Dakika
19:29 "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi açıldı - Son Dakika
19:28 Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi - Son Dakika
19:28 Spor çaykur rizespor - akhisarspor 2-2 - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:33:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arıcak'ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]