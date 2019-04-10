Arıcak'ta "Temiz Evim" Projesi
1 saat önce
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde "Temiz Evim" projesi hayata geçirildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde "Temiz Evim" projesi hayata geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evleri görevlendirilen ekipler tarafından temizleniyor.
Proje ile kaymakamlık tarafından belirlenen 104 hanenin detaylı bir şekilde periyotlar halinde temizliği yapılarak ihtiyaçları gideriliyor.
Kaymakam Şenol Öztürk, proje kapsamındaki haneleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak
Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı