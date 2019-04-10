Son Dakika Haberleri: Arıcak'ta "Temiz Evim" Projesi

Arıcak'ta "Temiz Evim" Projesi

1 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde "Temiz Evim" projesi hayata geçirildi.

Arıcak'ta
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde "Temiz Evim" projesi hayata geçirildi.


Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evleri görevlendirilen ekipler tarafından temizleniyor.

Proje ile kaymakamlık tarafından belirlenen 104 hanenin detaylı bir şekilde periyotlar halinde temizliği yapılarak ihtiyaçları gideriliyor.

Kaymakam Şenol Öztürk, proje kapsamındaki haneleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Elazığ, Arıcak, Güncel
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