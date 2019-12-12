Arıcak'ta ücretsiz kurs - Son Dakika
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Arıcak'ta ücretsiz kurs

6 saat önce

Arıcak Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.

Arıcak'ta ücretsiz kurs, System.String[]

Arıcak Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.

Kaymakam Şenol Öztürk yaptığı açıklamada, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi'deki kursların gençlerin sosyal alanda gelişme kaydetmesine katkı sunduğunu söyledi.

Öztürk, "Mmüzik odamızda öğrencilerimize ve sivillere yönelik ücretsiz gitar, bağlama ve ney kurslarımızı başlattık. Enstrüman kurslarımız, halkımızın sosyal etkileşimini arttıracak, yeni beceriler kazanmalarına olanak sağlayacak." dedi.

Şenol Öztürk, Arıcak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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