Arıcak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 5 kilo 140 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 5 kilo 140 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı, sevkıyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kambertepe, Kayahisar ve Tarhana köyleri yol güzergahında düzenlediği operasyonda 5 kilo 140 gram esrar ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler O.T, M.E.Ö, M.Y. ile M.C'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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