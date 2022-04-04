Arıcı barakası yandı - Son Dakika
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Arıcı barakası yandı

04.04.2022 09:24
Arıcı barakası yandı

Bayburt'ta arıcı barakası yanarak kül oldu.

Bayburt'ta arıcı barakası yanarak kül oldu.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gençosman köyünde arıcılık işiyle uğraşan Ali Şahin'e ait arıcı barakasında, yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği barakada yatak, koltuk, televizyon gibi eşyalar küle dönerek maddi hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan olayda, itfaiye ekipleri rüzgarın da şiddetli estiği alanda başka bir yangın büyümesine engel olarak yangını kontrol altına aldı.

Sebebi bilinmeyen yangın, olay yeri raporunun ardından netlik kazanacak. - BAYBURT

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Ali Şahin, Bayburt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arıcı barakası yandı - Son Dakika


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