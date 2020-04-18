Arıcılar baharın gelmesiyle artan verimden memnun

Adanalılar, baharda açan nefis kokusu ile adeta mest eden portakal çiçeklerinden bu sene korona yasakları yüzünden mahrum kaldı

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Kozan'da arıcılar da arılar da bahar coşkusu yaşıyor

ADANA - Adanalılar, bu yıl korona yasakları yüzünden baharda açan ve nefis kokusu ile adeta mest eden portakal çiçeklerinden mahrum kalırken Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Kozan'da arıcılar da arılar da bahar coşkusu yaşıyor.

Adana'da portakal ağaçlarının çiçek açması ile arılar, bal ve polen toplamak için meyve ağaçlarına akın etti. Korona virüs nedeni ile bu yıl baharda evde kalmak zorunda kalan ve nefis portakal çiçeği kokularından mahrum kalan vatandaşlar, baharın keyfini arılara bıraktı.

Arıcılar, kış uykusundan uyanan arıların en sevdiği çiçeğin baharda açan portakal çiçeği olduğunu söylüyor.

Kozan'da binlerce dönüm arazide konuşlanan onlarca arıcı, baharın gelmesi ile birlikte arı ve bal üretimi için yoğun mesai yapıyor. Arı kovanlarını arıların bal ve polen alabileceği geniş çiçekli araziler üzerine dönem dönem yerleştiren arıcılar, arıların üreteceği lezzetli Kozan balı için kovan denetimlerini gerçekleştiriyor.

Kozan'da portakal bahçelerinin yoğun olduğu Bucak'a arı kovanlarını getiren ve özel arı koruyucu kıyafetleri ile kovanları kontrol eden arıcı Osman Çoban, arıların en çok çalıştığı dönem olduğunu belirtti.

Arıların bal üretimi ve lezzet bakımından portakal çiçeğini çok sevdiğini kaydeden Osman Çoban "Arıların en çok çalıştığı en verimli dönemdeyiz. Çalışıyor. 250 kovanım var. Bahçelerdeki çiçeklerden ve portakal çiçeğinden topluyorlar. Portakal çiçeği bu mevsimde çok sevdiğinden. Bundan dolayı. Korana virüs arı ile çok zıt. Arı hastalığı bulaştırmayan şifa olan bir canlı. Bu yıl üretim çok güzel. Arı kolonisi artıyor. Yaylalara da götürmek için kovanları kontrol ediyor, arılarımızın kovanlarını ayırıyoruz. Doğaya uçan giden arı doğal bal getirir, şeker olmaz" diye konuştu.