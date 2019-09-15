Arıcılar bal almak isterken ormanı küle çeviriyordu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çok kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası yolu üzerinde, Muratreis mevkiinde orman yangını çıktı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; ormanlık alanda arıcılık yapan şahısların, kovanlardaki balı alabilmek için kovanlara tütsüleme yaparken, kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık Orman İşletme Şefliği'ne ait arasözlerle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin çok kısa sürede yangın mahalline ulaşıp, müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında yaklaşık 50 çam ağacı zarar gördü.

Yaklaşık 2 dönüm ormanlık arazi de etkili olan yangınla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.