Son Dakika Haberleri: Arıcılar Kars'a gelmeye başladı
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Arıcılar Kars'a gelmeye başladı

2 saat önce

Kışı sıcak bölgelerde geçiren arıcılar, yaz mevsiminin gelmesiyle arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Kars'a gelmeye başladı.

Arıcılar Kars'a gelmeye başladı, System.String[]
Kışı sıcak bölgelerde geçiren arıcılar, yaz mevsiminin gelmesiyle arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Kars'a gelmeye başladı.

Kars'a yazın gelmesiyle birlikte yeniden şenleniyor. Haziran ayı ile birlikte arıcılar Kars'a gelmeye başladılar. Birçok ilden Kars'a gelen arıcılar, Kars'ın önemli bir yeri olduğunu belirterek, yazın gelmesiyle birlikte meslektaşlarının buraya akın ettiğini belirttiler.

Kars ve çevresindeki dağların zengin çiçek yapısıyla arıcılık için verimli olduğunu söyleyen aracılar, "Kış mevsimini Kars dışında geçirdim. 2 gün önce Kars'a geldim. Şu anda kovanlarım bırakıyor. Yıl içerisinde yer değiştirerek bir yılı geçireceğiz. Temennimiz iyi bir verim almaktır. Mevsimin iyi geçmesini umut ediyoruz" dedi.

Öte yandan özellikle Kars'a Karadeniz bölgesinde gelen arıcılar, il merkezi ve ilçelerinde kovanlarını yerleştirmeye başladı. Arıcılar, Kars'ın arıcılık için ideal bir il olduğunu kaydettiler. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
Kars, Yaşam
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