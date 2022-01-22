Üye Girişi
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK - Son Dakika

ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK

22.01.2022 11:05

BURSA Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) tarafından, arı ölümlerini azaltmak ve bal üretimindeki verimi artırmak amacıyla üretilen klimalı kovan, arıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için yeniden tasarlandı.

BURSA Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) tarafından, arı ölümlerini azaltmak ve bal üretimindeki verimi artırmak amacıyla üretilen klimalı kovan, arıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için yeniden tasarlandı. Kovandaki ısıyı kontrol etmeye yarayan sistem sayesinde açlık ve soğuk nedeniyle yaşanan arı ölümleri yüzde 40'tan yüzde 15'e düştü.

Artan arı ölümlerinin azaltılması için 4 yıldır çeşitli çalışmalar yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi AGAM, açlıktan ve soğuktan meydana gelen arı ölümlerinin önüne geçebilmek amacıyla geçen yıl ürettiği klimalı kovanı, kurulumunu arıcıların yapabileceği şekilde yeniden tasarladı. Sistem 3 kısımdan oluşuyor. Kovanın içerisine yerleştirilen sensör sayesinde sıcaklık algılanıyor. Gösterge paneli ile kovan içerisindeki sıcaklığın kaç derece olduğu görülebiliyor. Kovanın alt kısmındaki polen çekmecesine yerleştirilen tabla ile de ısıtma işlemi sağlanıyor. Kovandaki ısı, gösterge panelinde ayarlandığı dereceye ulaştığında sistem duruyor. Gösterge paneline girilen derece düştüğünde ise sistem otomatik olarak devreye giriyor. Isı kontrolü istenilen seviyeye çıkarılabiliyor. Kış aylarında bünyesi zayıflayan arıları dinç tutabilmek adına geliştirilen sistem için gerekli elektrik; şebeke elektriği, güneş enerjisi panelleri ya da akü ile sağlanabiliyor.

'YENİ ISITMA SİSTEMİ HEM DAHA BASİT HEM DE MALİYETİ AZ'

Yaklaşık 20 yıldır arılar üzerinde çalıştığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Çakmak, 'Önceki yıllar kullandığımız daha karmaşık bir sistemdi. Arıcıların kullanımı ve maliyeti açısından biraz daha zordu. Şimdi biz bunu arıcıların kullanabileceği şekilde, hem maliyeti daha düşük hem de daha basit bir sisteme dönüştürdük. Şu andaki sistemde 3 kısım var. Bir algılayıcı, bir panel, bir de ısıtma tablası var. Bu öncekine göre hem daha basit hem de maliyeti daha az' dedi.

'BİLİNENİN AKSİNE ARI SOĞUKTAN ÖLÜR'

Klimalı kovan sistemiyle birlikte arı ölümlerini azaltırken verimi de artırmayı hedeflediklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

'Biz bu sistemi uzun zamandır deneysel olarak uyguluyoruz. Son yıllarda artık bu çalışmanın sonuç kısmına geldik. Eskiden 'arı soğuktan ölmez' derlerdi ve bu yüzden de bu konu üzerinde çalışma yapılmıyordu. Biz bu sistemi denerken, arıların soğuktan öldüğünü gördük. Bir kontrol grubu, bir de deneme grubu kurduk. Kovan tipi, içerisindeki besin ve arı miktarını eşitledik. Isıtma sistemi kullanmadığımız kovanlarda yüzde 40, ısıtma sistemi kullandığımız kovanlarda yüzde 15 koloni kaybı yaşadık. Bu kolonileri zayıf olanlar arasından seçtik. Hastalıkla yıpranmış, iyi tedavi edilmemiş kovanlar güçlü bile olsalar, yine ısıtma sistemine ihtiyaç duyuyorlar. Güçlü olan kovanlar da kışın ölüyorlar. Çünkü ısı kontrol sistemini sağlayamıyorlar. İyi tedavi edilmemiş güçlü kovanlarda da ısıtma sisteminin kullanılmasında yarar var. Ama biz öncelikle zayıf kovanlarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz.?

'ÜRETİMİ ARTTIRIP, ARICILARA EKONOMİK AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Isıtma sistemi sayesinde koloni kayıplarının ve arıların bal tüketiminin azaltıldığına dikkat eken Prof. Dr. Çakmak, şunları söyledi.

'Bizim bu çalışmada üç tane hedefimiz vardı. Birinci hedefimiz koloni kayıplarını azaltmaktı. Bunu önemli derecede azaltabildik. İkinci hedefimiz kışın arıların bal tüketimini azaltmaktı. Bunu da azalttığımızı gördük. Üçüncü hedefimiz de zayıf olan kolonileri kısa zamanda güçlendirip, üretimde kullanabilmekti. Bu sistem sayesinde koloniler, üretim artışında önemli bir etki sağlayabilecek duruma geldi. Üç hedefe de başarılı bir şekilde ulaşılabileceğini deneysel bir şekilde göstermiş olduk. Zayıf olan koloniler üretimde hiç kullanılamayacaktı. Ertesi sene kullanılabilecekti. Ama şimdi bunlar üretimde tamamen kullanılabilecek. Koloni başına ortalama 14- 15 kilogram bal üretimi oluyor. Bu sistem olmasaydı yüzde 40 gibi koloni kayıpları yaşanacaktı. Kalan arılar da üretimde kullanılamayacaktı. Şimdi arıcılar, arıyı daha yoğun beslemek zorunda kalmayacak. Çünkü kışın, balın önemli bir kısmı arılar tarafından tüketilmemiş olacak. Bu da arıcılar için ekonomik bir avantaj sağlayacak.'

'PATENT BAŞVURUSU YAPMADIK, ARICILARA HEDİYEMİZ OLSUN'

Arıcıların elektronik parçalarını satın alarak, düşük maliyete kurabilecekleri yeni ısıtma sistemiyle ilgili, patent başvurusunda bulunmayacaklarını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Çakmak, 'Elektronik sistem üniversitedeki akademisyen bir arkadaşımız tarafından düzenlendi. 'Zaten benim yeterince patent başvurularım ve çalışmalarım var. 'Ben bunu arıcılara hediye etmek istiyorum' dedi. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Sistem için patent başvurusu yapmadık. Arıcılara hediyemiz olsun. Önemli olan ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak. Arıcılar bu sistemi, elektronik parçalarını satın alarak, kendileri kurabilirler? dedi.

ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK
ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK

YORUMLAR
500

Uludağ Üniversitesi, Araştırma, Bursa, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK - Son Dakika


Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı         
14:50
Ağlayarak kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi oldukları ortaya çıktı Ağlayarak kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi oldukları ortaya çıktı         
14:30
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19

Son Dakika Haberleri
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
13:18 Karlı havalar kazaları artırdı! İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: ARICILAR KENDİ KURACAKLARI, DÜŞÜK MALİYETLİ SİSTEM İLE KOVANLARINI SOĞUKTAN KORUYACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement