Arıcılar, Para Toplamasına Karşın Ucuz Şeker Vermediği ve Para İadesi Yapmadığı Gerekçesiyle Tahap'ı Protesto Etti: "2 Milyon 200 Bin TL Para...

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: FURKAN ERDEM

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ankara'da toplanan arıcılar, iktidara yakınlığıyla bilinen Tarım Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu'nu (TAHAP) genel merkez binası önünde 'ucuz şeker' vaadiyle milyonlarca lira para toplamasına karşın hem şeker vermediği hem de parayı iade etmediği gerekçesiyle protesto etti. TAHAP Adana Yüreğir Başkanı Şahin Özmetin, "2 milyon 200 bin TL civarında para kaybımız var. Üyeler de para gelmeyince haklı olarak parasını istedi benden. Evimi sattım" dedi.

TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu'nun üreticilerin arılarını beslemek için şekere ihtiyaç duyduğu kış aylarında 50 kilogramlık şekerin arıcılara 450 TL yerine 390 TL'ye satılacağını açıklamış; Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren Arıcılar Birliği yerine iktidara yakınlığı ile bilinen TAHAP aracılığıyla şeker dağıtımı yapılması tartışma yaratmıştı.

TAHAP Genel Merkezi'ne ucuz şeker için para yatıran, ancak şekerlerini alamadığı gibi para iadesi talepleri de karşılanmayan TAHAP il ve ilçe başkanı mağdur arıcılar, bugün Ankara'da federasyon genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Adana, Çanakkale, Balıkesir ve Mersin gibi Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen TAHAP'ın 11 il ve ilçe başkanları, 'şeker ve para iadesi' talebini dile getirdi. Edinilen bilgiye göre; federasyona şeker için Diyarbakır'dan 1,2 milyon, Siverek'ten 700 bin, Adıyaman'dan 230 bin, Bitlis'ten 1 milyon 230 bin, Çanakkale'den 394 bin, Balıkesir'den 574 bin, Adana'dan 2 milyon 300 bin TL para yatırıldığı belirtiliyor.

"ÜRETİCİLER ÇOCUKLARININ KÜPESİNİ, KÜNYESİNİ BOZDURDULAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan TAHAP il ve ilçe başkanları, şunları söyledi:

TAHAP Mersin İl Başkanı Ahmet Erden: "Buradaki üreticiler çocuklarının küpesini, künyesini borç alıp bankadan kredi çekerek zor koşullarda aldılar bu parayı da buraya yatırdılar. Ne buradan şeker alabildiler ne de besleme yapabildiler. Mersin olarak 5 tır şekerimiz var. Mağdurların 3 buçuk tırını kendi cebimden karşıladım. Şimdi kendim de mağdurum. Toplamda 1.800 lira 5 tırımı aldım 800 bin civarında içeride para var. 50 üreticinin parasını veremedik.

"YARIN ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIZ"

Para iadesi istediğimde 'iade dilekçesi yaz' dendi. Mayıs'ta iade dilekçemi yazdım, bugün 10. aydayız. Ne şekerimi ne de paramı alabildim. Yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunacağım."

"HAKKIMIZI ARADIĞIMIZDA BİZİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE BENZETTİ"

TAHAP Balıkesir İl Başkanı Akın Beyhanlı: "2020'de büyük umutlarla kurduğumuz bu federasyon şeker faaliyetine kadar güzel gidiyordu. Şeker alımlarından sonra bizleri mağdur etti. Federasyon Başkanı Mustafa Sarıoğlu'nun 3. ayda verdiğimiz paralarla şeker göndermesi gerekiyordu. 5 tır şekerin karşılığında 2 tır şeker gönderdi. Bugün, yarın derken buralara kadar geliverdi. Hakkımızı aradığımızda bizi terör örgütlerine benzetti. Tehditler var işin içinde. 67 mağdur üyem var bunun 7'si imza verdi bana. Diğerlerini çekiniyor, korkuyor.

"VEKİLLERE GÜVENEREK ÜYE OLDULAR"

Şu an Balıkesir'in 577 bin TL parası var. TAHAP ilk başladığında AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz vardı, öncülüğünü o yapıyordu. Vekillere güvenerek üye oldular. Bu sıkıntı olunca vekiller de kenara çekildiler. 'Bize mi sordunuz para verirken' dediler. Vekil dedik, onursal başkan dedik, ama maalesef bizi yüzüstü bıraktı.

86 federasyona bağlı teşkilat var belki 3 veya beşini haricinde tamamı alacaklı. Üye olmayanların da şeker talebinde olduğunu tespit ettik. İlk önce TÜRKŞEKER'den anlaştığını söyledi. TÜRKŞEKER piyasadaki krizden dolayı veremediğini açıklayınca bu gübre takasıyla serbest piyasadan alacağını söyledi. Bunlar gerçekleşmedi. Paralar da şeker de ortadan kayboldu, tamamen kara kutu düzeni oldu gidişatımız."

"1 MİLYON 190 BİN TL PARA VERDİK"

TAHAP Şanlıurfa Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Kunt: "Üyelerimizin kimisi altın borcu etti. Kimisi tefeciye borçlandı. Şeker umuduyla arılarını geliştiremediler. Ellerindeki ürünlerini şu an satamıyorlar. Ben bir ilçe olarak sadece 47 üyem var. Gönderdiğim para sadece 1 milyon 190 bin TL. 81 ilin ilçelerini hesap edin. Çok büyük bir para. Paranın nereye gittiğini bize söylemiyor. Aradığımızda telefonlarımız açıyor ama şeker gelmiyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır. Perşembe perişanlık. Cuma mübarek gündür. Bizimki de öyle oldu."

"EVİMİ SATTIM"

TAHAP Adana Yüreğir İlçe Başkanı Şahin Özmetin: "İlk suç duyurusunda bulunan ilçe biziz. 2 milyon 200 bin TL civarında para kaybımız var. Üyeler de para gelmeyince haklı olarak parasını istedi benden. Ben de evimi sattım. Bir şekilde ihtiyaçlarını giderdim. Nisan'ın 31'de 6 tır şeker iadesi istedim. Bana 'iade dilekçesi yolla' dediler. Yolladım hala ses yok. Her yerden bizi engellemiş kendisine ulaşamıyoruz."