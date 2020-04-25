Arıcılar polen hasadını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arıcılar polen hasadını sürdürüyor - Son Dakika

Arıcılar polen hasadını sürdürüyor

6 saat önce

MERSİN'de arıcılar, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle rağbet gören arı polenlerinin hasadına başladı.

Arıcılar polen hasadını sürdürüyor, System.String[]

MERSİN'de arıcılar, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle rağbet gören arı polenlerinin hasadına başladı.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücuda daha birçok faydasıyla bilinen arı polenine, koronavirüs salgını sonrası talep arttı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteğindeki arıcılar da hasadına başladıkları arı polenlerini, ülke ekonomisine kazandırıyor. Arıcılar, baharın gelmesiyle birlikte 2 günde bir hasadını yaptıkları arı polenlerinin, salgın nedeniyle yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Geçen yıl Kanada'nın Montreal kentinde Dünya Arıcılık Örgütü ev sahipliğinde düzenlenen 46'ncı Dünya Arıcılık Kongresi'nde 'Dünyanın En İyi Balı' ödülünü alan üretici Celal Çay, bu yıl yağmurların iyi yağması nedeniyle bitki çeşitliliğinin arttığını, arıların da polen bulmakta zorlanmadığını söyledi.

'BU SENE POLENE OLAN TALEP ARTTI'

Baharın gelmesiyle polen hasadına başladıklarını belirten Çay, "Bahar, Torosların eteğiyle, zirvesine aynı anda gelmiyor. 450 rakım yükseklikte Toros Dağları'ndayız. Buraya bahar geldi. Arılarımız polen getirmeye başladı. Hasattan oldukça memnunuz. 2 güne bir hasat yapıyoruz. Son 4-5 yıl öncesine kadara ülkemizde arı ürünü olarak yalnızca bal biliniyordu. Ancak bugün artık polen de biliniyor. İnsanlar tarafından bir talep var. Ayrıca polenin bir ekonomik değeri de var. Koronavirüsten dolayı insanlar, bağışıklık sistemini güçlendirip vücudunu korumak istiyor. Bu sebeple polene olan talep arttı. Stoklarımızda taze polen bitmişti, neyse ki bahar geldi ve polen hasadına başladık. Eskiden arıcılar olarak poleni toplayıp toplamamak konusunda kararsızdık ama şu an elimizdeki tüm poleni Türkiye'nin her yerine göndereceğiz" dedi.

'İÇİNDE YÜZDE 30'A YAKIN PROTEİN VAR'

Polenin, protein ürünü olduğunu ifade eden Celal Çay, şöyle devam etti:

"Bir arı sadece bal üreterek çoğalamaz ve neslini devam ettiremez. Polen çiçeklerin üreme hücresi ve içinde yüzde 30'a yakın protein var. Bu proteinle arılar kendilerini büyütüyor, geliştiriyor ve yavrularını besliyor. Ayrıca birçok vitamin ve mineraller var. Zengin bir mineral kaynağı olduğu için insanlar poleni tüketiyor. Biz hepsini toplamıyoruz bir kısmını arılara bırakıyoruz. Gelişmeleri ve yaylada bal hasadı için. Bir kısmını ise toplayıp tüketicilerimize sunuyoruz. Protein yönünden zengin olmasından dolayı sporcular ve çocuklar çok fazla tüketiyor. Çocukların büyümesine yardımcı oluyor."


Koronavirüs, Mersin, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek "Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü         
12:23
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek         
12:02
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü         
12:00
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti         
11:50
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu         
11:39
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı         
11:36
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 15:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arıcılar polen hasadını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]