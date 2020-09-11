Arıcılar trafik kazasında ölen meslektaşlarının aileleri için seferber oldu - Son Dakika

Arıcılar trafik kazasında ölen meslektaşlarının aileleri için seferber oldu

Malatyalı arıcılar, arı kovanı ve bal yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada doğaya kaçan 200 kovan arı ve etrafa saçılan 2 ton balı toplayarak kazazedelerin ailelerine teslim etti.

Arıcılar trafik kazasında ölen meslektaşlarının aileleri için seferber oldu, System.String[]

Malatyalı arıcılar, arı kovanı ve bal yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada doğaya kaçan 200 kovan arı ve etrafa saçılan 2 ton balı toplayarak kazazedelerin ailelerine teslim etti.

Darende ilçesi Yukarıulupınar mevkisinde 6 Eylül 2020'de, arı kovanı ve bal yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İsmail Başyiğit, Abdullah Baki ve Doğan Dallı hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçtaki arı kovanları zarar gördü, arılar ise doğaya kaçtı.

Darendeli arıcı Hasan Güçlü ve Murat Fırat'ın girişimleriyle bir araya gelen arıcılar, kazada ölen Bingöllü meslektaşları için seferberlik başlattı.

İlçedeki gönüllü arıcılar, iş adamları ve dernek başkanlarının da desteğiyle kaza yerinde etrafa saçılan 3 ton balın bir bölümü temizlenerek, toplandı. Kaza sırasında kovanların açılmasıyla etrafa dağılan 500 bin lira değerindeki 200 kovan arı ise iki gün süren çalışmayla bir bölümü toparlanarak 50 kovana alındı.

Kaza yerinden toparlanan 2 ton bal ve 50 kovan arı, Bingöl Arıcılar Birliğince gönderilen kamyonetle kazada hayatını kaybeden arıcaların ailelerine teslim edilmek üzere Bingöl'e yollandı.

"Kovanları tamir ettik"

Arıcı Hasan Güçlü, AA muhabirine, kazayı haberlerde duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, hayatını kaybeden arıcılarının ailesinin acısını biraz hafifletmek için bir iyilik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Sosyal medyadan başlattığı çağrıya toplumun her kesiminden kısa sürede destek geldiğini anlatan Güçlü, şöyle devam etti:

"Kazadan sonra doğaya dağılan arı ve etrafa saçılan balın toplanması için çalışma başlattık. Sabah erken saatte kaza yerine arıcı arkadaşlarla giderek bir plan yaptık. Kamyondan geriye kalan malzemeleri inceledik. Bunları kurtarmak için önce kovanları tamir ettik. Daha sonra kullanılabilir durumdaki balları toparlayarak kovanlara yerleştirdik. Etrafa dağılan arıları, kaya yarıklarından, ağaç başlarından ve topraklı alanlardan gece gündüz iki gün süren çalışmayla toparlayarak tamir edilen 50 kovana yerleştirdik. Kaza alanında işe yarar ne varsa hepsini istifleyerek gönderilmeye hazır hale getirdik."

- "Birlikten kuvvet doğar"

Güçlü, bunları yaparken arıcıların ailesini düşündüklerini, zor zamanda yanlarında olmayı ve acılarını hafifletmeyi istediklerini ifade ederek, "Toparladığımız yaklaşık 2 ton balı ve 50 kovan arıyı kamyonete yükledik. Böyle bir iyilik hareketinin içinde olduğum için çok mutluyum. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Zor zamanlarda birlikte neler yapacağımızı göstermiş olduk.Birlikten kuvvet doğar." dedi.

- "Çok duygulandık, oturduk ağladık"

Arıcı Murat Fırat da kaza yerinde duygu dolu anlar yaşandığını anlatarak, "Arıcı kardeşlerimizin ailelerinin eşyaları kaza yerinde etrafa saçılmıştı. Özellikle çocuklarının eşyalarını, oyuncaklarını, yazdığı notları gördük. Çok duygulandık, oturduk ağladık. Bir damla bal ve bir arıyı kurtara bilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Biz Allah rızası için yaptık. Bu birliktelik olmasaydı arılar ölecek bal ise toprağa karışacaktı." diye konuştu.

- "Yürekten kutluyorum"

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ise can kaybından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Platform olarak imece kültürünü her yerde yaşattığımız için çok mutluyuz. Darende'deki arı ve balları toparlayarak ailelere teslim eden arıcı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar var olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zor günümüzde yanımızda oldular"

Toparlanan arı ve balları teslim almaya gelen hayatını kaybeden arıcıların yakınlarından Ali Çomak da iyilik hareketine katılan arıcılara teşekkür ederek, "Darendeli gönüllü arıcı kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Geldik gözümüzle gördük bütün işlerimizi yapmışlar. Bizlerin bu zor gününde yanımızda oldular. Sağ olsunlar var olsunlar. Bingöl birlik başkanımıza da teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Darende, Arıcı, Kovan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arıcılar trafik kazasında ölen meslektaşlarının aileleri için seferber oldu - Son Dakika

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