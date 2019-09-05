Arıcılar, üretim dönemindeki kuraklık nedeniyle zarar etti

AKSARAY Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, bu yıl haziran ayının ilk 20 gününün yağmurlu, sonraki dönemin ise kurak geçmesi nedeniyle bal üretiminde yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını söyledi.Kentte 300 aracı, bal üretimi gerçekleştirerek katma değer sağlamaya çalışıyor. Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, geçen yıl yaklaşık 600 ton bal üretiminin gerçekleştiğini belirtti. Bu yıl iklim değişikliği nedeniyle üretimin yüzde 30 oranında azıldığını ifade eden İçli, şunları söyledi:"2018 yılında Aksaray' da 600 ton bal üretimi yapıldı. Ancak bu yıl 400 tona yakın üretim gerçekleşti. Bu yıl verimin düşük olma sebebi; haziran ayının 1 ile 20'si arasında sürekli yağmur yağması, temmuz ayının ilk haftasına kadar da aşırı sıcak olup kurak geçmesidir. Bu dönem ise en verimli bal akımının olduğu dönemdi. Bu sıcaklarda arılar yeteri kadar çalışamadı. Kovana su taşımakla kovanı serinletmekle uğraştılar. Bu dönemde bitki örtüsü tamamen kurudu. Bal akımı zamanı boş geçti. Bu yıl üretimin düşük olması sebebiyle zarar ettik. Bankalardan çektiğimiz kredilerin ödemelerini yapmakta zorlanıyoruz. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz."Üretimin az olduğu için bal fiyatlarının yükseldiğini belirten İçli, "Bal fiyatları da maalesef arttı. Geçen yıl kilosu 55 ila 60 liraya satılan süzme balın fiyatı, 70 ila 75 liraya, 70 lira civarında olan petekli bal 85 liraya, kara kovan bal da 120 liradan 150 liraya yükseldi" dedi.

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