Son Dakika Haberleri: Arıcılar, Zararlı Tarım İlaçlarının Kullanılmaması Kararından Memnun

Arıcılar, Zararlı Tarım İlaçlarının Kullanılmaması Kararından Memnun

31 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesi Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kırım, Tarım ve Orman Bakanlığının arı ölümlerine sebep olan tarım ilaçlarının kullanılmasının önüne geçmek amacıyla aldığı kararlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Arıcılar, Zararlı Tarım İlaçlarının Kullanılmaması Kararından Memnun, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesi Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kırım, Tarım ve Orman Bakanlığının arı ölümlerine sebep olan tarım ilaçlarının kullanılmasının önüne geçmek amacıyla aldığı kararlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Kırım, "Bal üreticilerinin ortak sıkıntısı varroa hastalığı ile mücadele. Varroa ve diğer hastalıklarla mücadele ediyorken 2018 yılı sezonunda arı ölümlerini ortadan kaldırma mücadelesini de vermeye başladık. Ortak gayretlerimizle ve Tarım Bakanlığının da konuyu ciddiye alarak yaptığı değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda bazı tohumlara verilen ilaçların ürünün çiçeğine yansıyarak arılarımızı öldürdüğü görüldü. Tarım Bakanlığımız tohum üreticileri ile irtibata geçerek arılara verilen bu zararı önlemek için yasaklamalar getirdi. Bu durum mücadelemizi azalttı. Ancak yine de en büyük sorun arılara zarar veren varroa ve diğer hastalıklar. Hedefi bildikten sonra mücadelede başarılı oluyoruz. Fakat zehirli tohum gibi olaylarda ne arı yetiştiricisi, ne bal üreticisinin sorunlarını çözemedik. Çünkü tohum ilaçlanmış, çiçeğine işlemiş. Tarım Bakanlığının bu uygulaması bütün üreticiler için sevindirici oldu. Gelecek yıllarda bu tür zararlı tohumlar olmayıp, sağlıklı ürünler elde etmeyi umut ediyoruz" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:20 Kaynak: İHA

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