Son Dakika Haberleri: Arıcılara kovan desteği
Son Dakika Güncel Arıcılara kovan desteği

Arıcılara kovan desteği

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında, Muratlı'da üreticilere kovan dağıtıldı.

Arıcılara kovan desteği, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında, Muratlı'da üreticilere kovan dağıtıldı.

Kovan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Belediye olarak üreticilerin başarılarından ve bereketli bal üretimlerinden mutluluk duyduklarını belirten Albayrak, "Kovanların tüm üreticilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan da proje ile amaçlarının, arı üreticilerinin yerel pazardan daha büyük pazarlara açılması konusunda yol göstermek ve destek vermek olduğunu ifade etti.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe de proje için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Muratlı'da faaliyet gösteren 32 arı yetiştiricisine 257 kovan dağıtıldı.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zehirlenmeler sonrası ıspanağın fiyatı yarı yarıya düştü ancak yine de alan yok
Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arıcılara kovan desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]