Arıcılara "Varroa" hastalığıyla mücadele eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arıcılara 'Varroa' hastalığıyla mücadele eğitimi - Son Dakika

Arıcılara "Varroa" hastalığıyla mücadele eğitimi

6 saat önce

Sakarya'da arıcılara "Varroa" hastalığına karşı mücadele eğitimi verildi.

Arıcılara

Sakarya'da arıcılara "Varroa" hastalığına karşı mücadele eğitimi verildi.

Sakarya Arıcılar Birliği, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından Erenler ilçesinde Tarım İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitim çalışmalarında arıcılar "Varroa"ya karşı toplu mücadelenin nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirildi.

Burada konuşan Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, arıcılarla ilgili olarak yaptıkları eğitimde "Varroa" ile toplu mücadele konusunda arıcıların bilgilendirildiğini söyledi.

Ör, hastalıkla mücadelede arıcıların doğru ilaç ve doğru uygulama teknikleri yapmaları gerektiğini aktardı.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Laboratuvar Şefi Doç.Dr. Taraneh Öncel, bal arılarının en önemli paraziti olan "varroa"nın bal arıların hemolenfini emerek koloninin zayıflamasına, ileri aşamalarda ise diğer hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelmesine ve koloninin sönmesine sebep olduğunu belirtti.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Uzman Veteriner Hekimi Dr. Hasan Hüseyin Ünal da arıların ilkbahar ve sonbahar bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Sakarya, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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