Arıcılardan Artvin Valisi Doruk'a ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin'in zengin bitki çeşitliliğiyle kaliteli bal üretiminde yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Vali Doruk, Yusufeli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Recep Yer ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Muharrem Uzun'u makamında kabul etti.

Yer, Yusufeli ilçesinin arıcılık için ideal bir bölge olduğunu belirterek, "İlçede üretilen balın kalitesi çok yüksek. Birliğimizin şimdilik 198 üyesi bulunuyor. Arılı koloni sayımız 12 bin civarında. Ortalama bal üretimi ise yıllık yaklaşık 100 ton. Endemik çiçek çeşitliliği çok zengin olan yöremizde ballarımızın özellikleri çeşitlilik arz etmektedir. Hedefimiz Yusufeli balını bir marka haline getirmektir." dedi.

İlçede bu yıl yapılan en iyi bal yarışmasına 56 bal üreticisinin katıldığını anımsatan Yer, şunları kaydetti:

"Balların analizleri Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde yapıldı. Bu tahlillerin sonucu da balımızın ne kadar kaliteli olduğunu göstermektedir. İlçemizde genellikle çiçek balı üretilmektedir. İlçe merkezine yakın yerlerde kışlatılan arılar, bahar mevsimi ile beraber bin 500-2 bin rakımlı yaylara çıkartılmakta ve bölgemize has nadir bulunan endemik çiçeklerden ballarımızın üretimi gerçekleştirilmektedir."

Yer, kalitesi bakımından Türkiye'nin en iyi balı olduğunu belirttiği Yusufeli balının tanıtımı ve pazarlanması noktasında Vali Doruk'tan destek beklediklerini dile getirdi.

Vali Doruk, Artvin'in zengin bitki çeşitliliğiyle kaliteli bal üretiminde yüksek potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

İldeki bal üretim kapasitesini daha da artırmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Doruk, "Ayrıca, bu kaliteli ve organik balın yüksek talep oranına ulaşması için tanıtım ve pazarlama alanına yönelik gerekli adımları da hep birlikte atmamız gerekiyor." dedi.