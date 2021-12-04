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Arıcıların başı hırsızlarla dertte - Son Dakika

Arıcıların başı hırsızlarla dertte

04.12.2021 10:03
Arıcıların başı hırsızlarla dertte

Eskişehir'de arıcılık yapan Sevda Zehra Tunçbilek, kendisini sarsan hırsızlık olayının ardından tüm arıcılara seslenerek, "Dikkatli olunması adına arıcılarımıza arılıklarına gidip göz atmalarını ve bakmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Eskişehir'de arıcılık yapan Sevda Zehra Tunçbilek, kendisini sarsan hırsızlık olayının ardından tüm arıcılara seslenerek, "Dikkatli olunması adına arıcılarımıza arılıklarına gidip göz atmalarını ve bakmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Tepebaşı bölgesinde 10 adet kovanıyla 4 yıldır arıcılıkla uğraşan ve aynı zamanda Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği personeli olan Sevda Zehra Tunçbilek'in başına geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık olayı geldi. Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda Tunçbilek'in bir kovanındaki arılar, petekler ve balın tamamının, diğer bir kovanının ise neredeyse yarısının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi. Yaklaşık bin 500 TL civarında zararı olduğunu, ancak kendisini en fazla üzenin çalınan emekleri olduğunu dile getiren Tunçbilek, diğer arıcılara da dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Bir kovanın tamamını, diğerinin de 3 dolu çıtasını almışlar"

Sevda Zehra Tunçbilek ile birlikte arıcılık yapan ve hırsızlık olayının gerçekleştiğini ilk fark eden İbrahim Güler, alana geldiğinde kovanların üstünün açık olduğunu fark ettiğini söyledi. Bir kovanın arıları, takımları ve petekleriyle tamamen alındığını gören İbrahim Güler, "Bir kovanın tamamını çalmışlar, diğerinin de 3 dolu çıtasını almışlar, 6 çıta kalmış, ama aralamışlar. Aralıydı arılar. Ben öyle gördüm, mecbur kaldım Zehra'ya söylemeye. Kapattım üstlerini çünkü havalar soğudu artık. Kulübeye de girmişler fırça vardı, sepet vardı. Sepette petekler vardı kırık. Ona bakmış güzelce. Bir de fırçayı da almış, ama fırçayla buraya mı geldi bilmiyorum ben geldiğimde fırça yerdeydi" diye anlattı.

"Bu gibi olaylarda böyle bir üzüntü yaşıyoruz"

Arıları çalınan Sevda Zehra Tunçbilek, başına gelen hırsızlık olayı hakkında konuştu. Bir kovan içerisindeki her şeyin çalındığını ifade eden Tunçbilek, "Arılı kovanlarım, arılı çıtalarımla beraber bal ve peteklerimin çalındığı bir olayla karşılaştık. Diğer dolu kovanımda da üç tane arılı çıtam çalınmış, muhtemelen bunun ana arısını da almışlar. Bu ayrı bir zahmet, ayrı bir üretim işi. Ayrı bir emek sarf ediyoruz biz bunlara. Bu gibi olaylarda da böyle bir üzüntü yaşıyoruz. Senelerin verdiği emekten bahsediyoruz. Yaklaşık bin 500 TL zararım var. Yarım kovanımda şu anda büyük bir ihtimalle arıların anası yok. Buna da ya ana arı memesi, ya da hazırını alıp takacağız ve bu da bizim için ekstra bir maliyet. Buna göre gidişatı değerlendirip üretimimizi tekrar çoğaltacağız" dedi.

Arıcılara seslendi

Bu olayla ilk defa karşılaştığını, ancak önceden arıcıların Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği'ne gelerek çalınma olayı yaşadığını anlattıklarını aktaran Tunçbilek, "Dikkatli olunması adına arıcılarımıza arılıklarına gidip göz atmalarını, bakmalarını önemle rica ediyorum. Kamera taktırmak istiyorlarsa veya elektrikli çit taktırmak istiyorlarsa yaptırsınlar. Yarından itibaren buraya foto kapan taktırmayı düşünüyoruz" diye çağrıda bulundu.

"Arıcıların bu kadar zahmetini, emeğini boşa harcamasın"

Hırsızların arıcıların emeklerini boşa harcadığını kaydeden Tunçbilek, "Ona yaramaz, kimseye de yaramaz. Böyle şeylere kalkışmasın, arıcıların bu kadar zahmetini, emeğini boşa harcamasın. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamaz, böyle bir durumla karşılaşmayız" dedi. - ESKİŞEHİR

Arıcıların başı hırsızlarla dertte
Arıcıların başı hırsızlarla dertte
Arıcıların başı hırsızlarla dertte
Arıcıların başı hırsızlarla dertte
Arıcıların başı hırsızlarla dertte
Arıcıların başı hırsızlarla dertte

Arı Yetiştiricileri Birliği, Türk Lirası, Eskişehir, Tunçbilek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arıcıların başı hırsızlarla dertte - Son Dakika


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