Arıcıların 'kovan' sıkıntısı

Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Rasim Kaplan, kovan atölyelerinin kereste temin etmede sıkıntı yaşamaları nedeniyle kovan fiyatlarının 200 liraya kadar yükseldiğini açıkladı.

Pandemi döneminde arıcılık girdilerinin arttığını belirten Rasim Kaplan, 125-130 lira olan kovan fiyatlarının 180-200 liraya kadar yükseldiğine dikkat çekti. Kaplan, "Sezon başında bir boş kovan 125-130 liradan satılıyordu. Bugünlerde ise fiyatı 180-200 liraya çıkmış durumda. Bu artış kereste ve kullanılan malzemelerden kaynaklanıyor. Kovan üreticileri kereste bulmakta zorluk çekiyor. Bu da arıcılığı olumsuz etkiliyor. Bir arıcı sadece kovana 180-200 lira veriyorsa mum, çerçeve ve ilaç alırken ne yapabilir. Girdilerin artması bu sene arıcılığı olumsuz etkileyecektir" dedi.

" Türkiye'de gezginci arıcılık hakim"

Sezon içindeki genel durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaplan, "Türkiye'de gezginci arıcılık hakim olduğu için güneye doğru bir eğilim var. Yüksek yaylalara, Sivas, Erzurum tarafına doğru dönülüyor. İç bölgelerde Sivas, doğu bölgelerinde Erzurum tarafında kuraklığın olduğu duyuluyor. Geçtiğimiz on gün içerisinde de Sivas bölgesinde bir kar yağışı olduğu, ayaza çektiği ve don olduğu görüldü. Beraberinde çiçeklerin yandığı, ağaç yapraklarının da köreldiği görüldü. Yüksek yerlere yağış bekliyoruz. Aksi takdirde sezon çok iyi geçmeyebilir. Karadeniz Bölgesi'ne bahar biraz geç geldi. Buna rağmen arıcılar arıları sezona yetiştirdi. Arıcılar yaylalara gitmeye hazır, kestane alanlarına gitmeye hazır" diye konuştu.

Pandemi dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamalarından arıcıların muaf tutulduğuna değinen Kaplan, "Geçen yıl ve bu yıl arıcılık sektöründe faaliyet göstermesi gereken dönemlerdeyiz. Pandemi döneminde tedbirlerin alınması, yasakların konulması arıcılığı çok etkilemedi. Arıcılar arıcılıklarına çok rahat bir şekilde gidip geldi" şeklinde konuştu.

Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Rasim Kaplan son olarak şunları söyledi:

"Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun civarında arı yetiştiriciliği ile ilgili bahsedilen arıcılık malzemeleri girdileri haricinde bir sıkıntının yok. Yaklaşan 20 Mayıs Dünya Arı Günü vesilesiyle de arıcıların ve arıcılığın gününü kutluyor, sezonun bol ve bereketli olmasını ve insanlara güzel balların yedirilmesini temenni ediyorum." - SAMSUN