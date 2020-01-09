Arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor - Son Dakika
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Arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanakta zarar gören arı kovanlarına yönelik hasar tespit çalışması başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanakta zarar gören arı kovanlarına yönelik hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, beraberindeki heyetle Mantaş Mahallesi'nde kovanları zarar gören arıcılarla bir araya geldi.

Bölgede incelemede bulunan Otcu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Otcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede aşırı yağış ve derelerin taşması sonucu hasar oluştuğunu söyledi.

Zarara uğrayan arıcıların destekleneceğini umut ettiklerini dile getiren Kadir Sertel Otcu, "Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Konuyu Tarım ve Orman Bakanlığımıza ileteceğiz. Tüm arıcılarımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise yağış nedeniyle çok sayıda arının telef olduğunu aktardı.

Kovanların su içinde kaldığı belirten Şahin, arıcıların zararının büyük olduğunu kaydetti.

Arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor

Kadir Sertel Otcu, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:41 Kaynak: AA
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