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Arıcıların zor süreçte desteğe ihtiyacı var - Son Dakika

Arıcıların zor süreçte desteğe ihtiyacı var

17.08.2021 10:59
Arıcıların zor süreçte desteğe ihtiyacı var, System.String[]

Bal üretici Aksoy, orman yangınlarından ötürü çam ağaçlarının ve arı kovanlarının heba olmasıyla arıcıların zor duruma düştüğünü belirterek 'destek' çağrısında bulundu.

Bal üretici Aksoy, orman yangınlarından ötürü çam ağaçlarının ve arı kovanlarının heba olmasıyla arıcıların zor duruma düştüğünü belirterek 'destek' çağrısında bulundu.

Sera gazlarının artmasıyla meydana gelen küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, arı nüfusunu tehlikeye sokan ciddi bir etken olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuzluklarla son 2 yıldır mücadele eden arıcılar, Marmaris yangınıyla kaybettiğimiz 3 bine yakın kovanla daha da büyük bir yara aldı.

"Arıcılara tam devlet desteği gerekiyor"

Bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, "Arılar insanlığın geleceği için hayati önem taşıyor. Onlar olmadığında gidip piknik yapacak bir ormanımız, kahvaltıda yiyecek domatesimiz, özel bir günde sevdiğimize hediye edeceğimiz bir çiçeğimiz bile olmayacak. Marmaris'te hayatını kaybeden binlerce canımız için çok üzgünüz. Marmaris'teki arıcılarımızın yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çok değerli olan Marmaris çam balının devamlılığı için, Türkiye arıcıları olarak onlara desteği esirgemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çam balının üretimi tehlikeye girecek"

Aksoy, "Arıcılığın devam etmesi ve bölgedeki arıcıların eve ekmek götürebilmesi her geçen gün daha da zor hale geliyor. Arıcıların zorda kalması, onları arıcılığı bırakmaya, yeni ekmek kapıları aramaya itiyor. Bu, özel olarak sadece Türkiye ve Yunanistan'ın Ege kıyılarında üretilen bal olan çam balının da üretiminin tehlikeye gireceği anlamına geliyor. Arıcıların zor durumda kalmaması için biz elimizden geleni yapacağız ancak en önemlisi devletimizin arıcılara tam destekte bulunmasıdır" dedi.

Aksoy, arıcılığın canlanması için devletin gerçekleştirebileceği destek hamlelerini şu sıraladı; "Kovanları yanan, geçimini arıcılıkla sağlayan, başka da bir geliri olmayan arıcılara özel destekler yapılması, yanmamış bölgelerin aracılığın hizmetine sunulması, arıcılar için yeni bölgeler tayin edilmesi, kovanlarını kaybeden arıcılara kovan desteği verilmesi, yeni dikilecek çam fideleri yetişkin hale gelene kadar bölgenin ekosistemine katkı sağlayacak ve arıların da faydalanabileceği flora zenginliği oluşturabilecek bitkilerin dikilmesi, karşılıksız veya uzun vadeli, faizsiz kredi desteği verilmesi, arıcıların devlete olan vergi, kredi vs. borçlarının ertelenmesi veya affedilmesi, mecliste bir komisyon kurulması."

Aksoy ayrıca; Ege bölgemizde, özellikle Marmaris'te yanan kovanların bal fiyatlarını da olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. - İSTANBUL

Arıcıların zor süreçte desteğe ihtiyacı var
Arıcıların zor süreçte desteğe ihtiyacı var

Marmaris, Türkiye, piknik, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcıların zor süreçte desteğe ihtiyacı var - Son Dakika Ekonomi


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