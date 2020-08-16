Arıcıların zorlu bal mesaisi - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde arıcıların zorlu bal mesaisi başladı.

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip arazide arıcılık yapan arıcılar, bal hasadına başladı. Arıları ile birlikte arazide yılın büyük bir bölümünü geçiren Yeşilhisarlı arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürdüğü günlerde çalışmalarını artırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini alan arıcılar, arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki bal peteklerini çıkarmaya başladı. Taşıdıkları bal peteklerini burada bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Bal hasadına Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram,Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş katıldı. Arıcılara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, yapılan çalışmaları inceledi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da, "Yeşilhisar'ımızda bal hasat dönemi başladığı için bir aradayız. Bal sağımı ifadesini kullanıyor arkadaşlarımız. Peteklerden süzme balların sağımı için buraya toplandık. Yeşilhisar'ımızda ciddi anlamda bitki çeşidi çok olduğu için balın da aroması çok farklı oluyor. Hem dağlarımızda ki bitki türlerinin fazlalığı hem de kekik türlerinden kevenine kadar, arazimizde her türlü bitki üretiliyor. Ayçiçeğinden, kabağından, meyve ağaçlarının çiçeklerinden polen toplayan arılarımız gerçekten değeri yüksek su oranı düşük kaliteli bir bal ürettiklerine şahit olduk. Bunu inşallah gelecekte ilçemizin ekonomisine katkısı olacak şekilde üretiminin artırılmasını bizlerde belediye olarak sayın Kaymakamımızın desteğiyle gayret edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum üretimlerin artması için hep birlikte çalışacağız" dedi. - KAYSERİ