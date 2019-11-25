"Arıcılığı geliştirme" projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da "Arıcılığı geliştirme ve polinasyon" projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi'nin koordinasyonunda arı üreticiliğini desteklemek, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla uygulamaya koyulan "Arıcılığı geliştirme ve polinasyon" projesi değerlendirme toplantısı Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, yaptığı sunumda arıcılık ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda arı yetiştiricilerinin sorunları, ürünlerin pazarlanması ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmaların alt yapıları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ve arı yetiştiricileri katıldı.