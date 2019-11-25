Son Dakika Haberleri: "Arıcılığı geliştirme" projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi
Son Dakika Güncel 'Arıcılığı geliştirme' projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

"Arıcılığı geliştirme" projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Tekirdağ'da "Arıcılığı geliştirme ve polinasyon" projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da "Arıcılığı geliştirme ve polinasyon" projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi'nin koordinasyonunda arı üreticiliğini desteklemek, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla uygulamaya koyulan "Arıcılığı geliştirme ve polinasyon" projesi değerlendirme toplantısı Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, yaptığı sunumda arıcılık ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda arı yetiştiricilerinin sorunları, ürünlerin pazarlanması ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmaların alt yapıları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ve arı yetiştiricileri katıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:37:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Arıcılığı geliştirme" projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]