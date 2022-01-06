Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi'nden arıcılara kovan desteği - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Arıcılık Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oğuz, arıcılık ve bal sektöründe çok sayıda firmaya ev sahipliği yapan ilçenin ülke geneli ana arı üretiminin yüzde 65'ini karşıladığını ifade etti.

İlçede arıcılığı geliştirmek için açılan kursu başarıyla tamamlayanlara yüzde 50 hibeyle arı ve kovan desteği vereceklerini bildiren Oğuz, 30 kursiyere eldiven, maske gibi arıcılık malzemelerinden oluşan set hediye etti.

Oğuz, "Bundan önce nasıl çiftçimize mazot, fide desteği verdiysek, esnafımızın yanında olduysak arıcılığa da odaklanacak üreticilerimize yüzde 50 hibeyle destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.