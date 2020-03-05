Arıcılık eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arıcılık eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı - Son Dakika

Arıcılık eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği Arıcılık eğitimi sona erdi.

Arıcılık eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı, System.String[]

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği Arıcılık eğitimi sona erdi. Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde düzenlenen eğitimlerden 80 vatandaş yararlandı.


Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen "Arıcılık Eğitimi" sona erdi. Bu yılın ilk eğitimlerini 80 kursiyer tamamladı. 11 Şubat'ta başlayan ve Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, 25 Şubat'ta Mutlukent'te, 28 Şubat'ta Ata Mahallesi'ndeki son derslerin ardından tamamlandı. Üç hafta süren eğitimlerde katılımcılara, Bal Arısı Irkları, Koloni Bireyleri ve Düzeni, Mevsimsel Bakım, Arı Sağlığı, Bal Üretimi ve Ballı Bitkiler ile Arı Ürünleri Üretimi konuları detaylı şekilde öğretildi.


Şehrin kırsal alanlarında arıcılık ile uğraşmak isteyenler ile arıcılığa ilgi duyan vatandaşların ilgi gösterdiği eğitimler, gelen taleplerin yoğunluğuna göre yıl içinde yeniden değerlendirilerek tekrarlanacak. - ANKARA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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