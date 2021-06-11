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Arıcılık ekonomisine büyükşehir desteği - Son Dakika

Arıcılık ekonomisine büyükşehir desteği

11.06.2021 14:06
Arıcılık ekonomisine büyükşehir desteği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin işbirliği ile düzenlenen Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesinin ana arı üretim eğitimi açılış ve malzeme teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da katıldı.

Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Binici, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli İlçe Tarım Müdürü Ali Demir, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı ve kursiyerler katıldı.

Açılış Konuşmaları Yapıldı

Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesinin ana arı üretim eğitimi açılış ve malzeme teslim töreninde protokol üyeleri açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Manisa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Binici, "Yalnız çıktığımız bu yolda bizlere yol gösteren ve destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım, "Örnek Olacak Bir Projeye İmza Attık"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Başkanımız Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda kırsalın ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalar yaptık. Bu konuda 2016-2017 yılında 855 arı üreticisine 5 binin üzerinde ana arı desteği yaparak, hem arı kolonilerini hem de bal kalitesini arttırmayı sağladık. İlgili teknik arkadaşlarımız ve kooperatif üyelerimizle görüşmemiz neticesinde yeni bir projeye imza atalım dedik. Bu projemiz kapsamında; hem ana arı üreticiliği hem de arı sütü ile alakalı değerli hocalarımız sayesinde her yıl minimum 40 kursiyer olmak üzere eğitimler verilecek.Kooperatifle birlikte ortaklaşa aldığımız bu ürünlerle 5 yıl boyunca eğitim programı devam edecek. Bu şekilde daha kaliteli koloniler ve daha iyi bal üretimi sağlanacak. Bilindiği üzere soframıza gelen her üç ürünün bir tanesi mutlaka arılar sayesinde arıların desteğiyle ortaya çıkan ürünler. O yüzden tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum umut ediyorum Manisa'da örnek olan bu projemiz tüm illere yayılır arı ile ilgili ürün çeşitliliğimiz artar, kalitemiz yükselir" diye konuştu.Yıldırım'ın ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da bir konuşma yaptı. Arıların doğanın devamlılığı için önemine değinen Sağlam, projeye destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Manisa Bal Üreticileri Birliği'ne teşekkür etti.

Malzeme Teslimi Yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından kooperatife ve kursiyerlere malzeme teslimi yapıldı. Eğitim kapsamında 150 adet Langstroth tipi arı kovanı, 500 adet ana arı çiftleştirme kovanı, 10 adet damızlık ana arı, 40 adet ana arı ızgarası, 100 adet arı sütü şerit yüksük, 20 adet ana arı yüksük kalıbı, 40 adet el demiri, 80 adet larva transfer kaşığı, 40 adet arıcı körüğü, 40 adet yarım arıcı maskesi kursiyerlere verildi. Eğitim programının başlangıcı dolayısıyla protokol üyeleri kurdele kesimi gerçekleştirdi ve daha sonra eğitim alanını ziyaret etti. Kurs eğitmenleri tarafından konuklara arıcılıkla ilgili çeşitli bilgiler verildi ve arı sütü üretimine ilişkin süreçler aktarıldı.

Arıcılık ekonomisine büyükşehir desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arıcılık ekonomisine büyükşehir desteği - Son Dakika


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