Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki tüm sektör yetiştiricileri "arılı kovan desteği"nden faydalanabilecek

Arıcılık Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan tüm arıcılar, "arılı kovan desteklemesi"nden faydalandırılacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan tüm arıcılar, "arılı kovan desteklemesi"nden faydalandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 yılında yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt içerik analizinde gecikme yaşayan üreticilerin mağduriyete uğramaması için, süt içerik analizi yaptırma tarih aralığı 1 Şubat 2020-15 Mart 2021 olarak değiştirildi. Ayrıca salgın döneminde küçük ölçekli arıcılık işletmelerinin yaşadıkları olumsuzlukları en aza indirmek adına AKS'ye kayıtlı tüm arıcılar "arılı kovan desteklemesi"nden faydalandırılacak. Arılı kovan destekleme ve arıcıların damızlık ana arı destekleme başvuruları 10 iş günü içinde Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

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