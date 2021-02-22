Arıcılık 'Resmi Meslek Statüsü' kazandı - Son Dakika

Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'nin girişimleri ile arıcılığa meslek statüsü kazandırdıklarını belirterek 25 Ekim 2020 tarihinden önce Arıcılık Kayıt Sistemi'nde (AKS) kaydı bulunan arıcılara 'Ustalık Belgesi' verileceğini söyledi. Başkan Özdemir, bu belge ile özellikle genç arıcıların mesleğe yönelik üniversitelerin bölümünde okuyabileceğini kaydetti.

Dünyanın en örgütlü arıcılığının Türkiye'de icra edildiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, 2003 yılında çıkan yasa ile şu anda yaklaşık 73 bin kişinim birlik çatısı altında arıcılık faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Ayhan Özdemir, bu uygulama ile arıcılığın daha bilimsel yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu konuda yaklaşık 3 yıldır çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bu konuda yazılar yazıldı. Arıcılığın meslek sınıfına alınmasına yönelik TAB olarak yapılan çalışmaların duyuruları yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere göndermiş olduğu 22.12.2020 tarihli genelge ve TAB'a yazmış olduğu resmi yazı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği bünyesinde bulunan İl Birlik üyesi arıcı olup, 25 Ekim 2020 tarihi öncesi AKS kaydı bulunan arıcılar doğrudan ustalık belgesi almaya hak kazandı. İllerde 2'şer 3'er kişi 'Birlikten AKS almayacağım, para isteniyor vs. asılsız iddialar ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine şikayette bulunmuşlardır. İl Birlik üyesinden daha çok bu tür kişilerin müracaatta bulunması Bakanlığın dikkatini çekmiş ve AKS belgesi getirene ustalık belgesi verilsin amacıyla bu yazı yazılmıştır. Maalesef 2 yıldır çalıştığımız, resmiyette var olan çalışmaya İl Birliklerimizden çok asılsız ve gayri resmi oluşumlar sahiplenmeye çalışmaktadır" diyerek AKS kaydı bulunan herkese bu belgenin birlik tarafın ücretsiz olarak verildiğini söyledi.

Arıcılığın geleceğini korumak ve arıcılık mesleğinin prestijini yükseltmek adına bu çalışmaların yapıldığını kaydeden Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Türkiye Arı Yetiştiricileri ve İl Birlikleri olarak, en ufak bir menfaat gözetmeksizin Arıcılığa Resmi Meslek Statüsünü kazandırdıklarını ifade etti. - AYDIN