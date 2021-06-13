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Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu - Son Dakika

Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu

13.06.2021 10:56

Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu Bilinçli vatandaşlar tarafından arı konusunda hassasiyet gösterilmesine karşın sektörde bazı sıkıntıların olduğunu belirten İzmirli arı yetiştiricisi Ahmet Çelikkol, "Tarımsal ilaçlar, arı hastalıkları ve kurak geçen yıldan dolayı sağım yapılamıyor.

Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu

İZMİR - Bilinçli vatandaşlar tarafından arı konusunda hassasiyet gösterilmesine karşın sektörde bazı sıkıntıların olduğunu belirten İzmirli arı yetiştiricisi Ahmet Çelikkol, "Tarımsal ilaçlar, arı hastalıkları ve kurak geçen yıldan dolayı sağım yapılamıyor. Arılar kuraklıktan dolayı oğul bile vermiyor. Böyle giderse arı nesli yok olmakla karşı karşıya kalır" dedi.

İzmir Foça'nın Kozbeyli köyünde 5 yıldır arıcılık yapan Ahmet Çelikkol, son 2 yıldır kuraklıklardan dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi. Çelikkol, "Kuraklığın yanında bilinçsizce zirai ilaç kullanımından dolayı arı neslinin süratli bir şekilde yok olmasına doğru giden bir süreç var. Bu sürecin önüne bir şekilde geçip 'dur' dememiz lazım. Arısız bir dünya mümkün değil. Her şey arıya ve arının ekolojik sistemine bağlı" diye konuştu.

"Arı olmazsa dünya olmaz, arı olmazsa insan olmaz"

Geçen sene arılarının zirai ilaçlamaya maruz kaldığını ifade eden Çelikkol, "Komşu köyden arılarımızı ovaya getirdik fakat arılarımın zirai ilaçlamaya maruz kaldığını fark edip son anda yok olmaktan kurtardık. Arı olmazsa dünya olmaz, arı olmazsa insan olmaz. Zirai ilaçlamanın akşam üzeri arılar kovanlarına girdikten sonra yapılması büyük ölçüde arı neslini koruyacaktır. Çiftçimizin bilinçli olması ve zirai ilaçları nerede, ne zaman ve hangi saatlerde kullanılması konusunda bilinçli şekilde hareket etmesi hepimizi kalkındıracaktır" ifadelerini kullandı.

Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu
Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu
Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu
Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu

İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılık sektörünü kuraklık vurdu - Son Dakika Ekonomi


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