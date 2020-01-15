Arıcılık ve zikzak makine kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arıcılık ve zikzak makine kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Arıcılık ve zikzak makine kursiyerleri sertifikalarını aldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen arıcılık ve zikzak makineci kurslarını başarıyla tamamlayan 41 kursiyere sertifikaları verildi.

Arıcılık ve zikzak makine kursiyerleri sertifikalarını aldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen arıcılık ve zikzak makineci kurslarını başarıyla tamamlayan 41 kursiyere sertifikaları verildi.

Vali Erdoğan Bektaş, Ereğli Alevi Kültür Derneği'nde düzenlenen sertifika töreninde, evlerinde işsiz oturan hanımların hayatın içine dahil edilmesi için bu tür düzenlenen kursların önemli olduğunu belirtti.

Arıcılara ve arıcılık kursuna, kadın ve erkek giyimcilerine ve giyimine, mutfakta çalışacak, emek verecek aşçılara ihtiyaç olduğuna değinen Bektaş, "Hayatı bütün renkleriyle bütün detaylarıyla yaşamak zorundayız." dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Ereğli Alevi Derneği Şube Başkanı Mehmet Taşdan da konuşmalarında kursiyerleri başarılarından dolayı kutladı.

Protokol üyelerince kursiyerlere sertifikaları verildi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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