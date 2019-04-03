Son Dakika Haberleri: Arıcılıkta Güneş Enerjisi ve Baraka Projesi"

Arıcılıkta Güneş Enerjisi ve Baraka Projesi"

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan "Arıcılıkta Güneş Enerjisi ve Baraka Projesi" kapsamında 21 arıcıya baraka verildi.

Arıcılıkta Güneş Enerjisi ve Baraka Projesi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan "Arıcılıkta Güneş Enerjisi ve Baraka Projesi" kapsamında 21 arıcıya baraka verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde düzenlenen, Kaymakam Mustafa Dinç'in de katıldığı törende, yüzde 70'i hibe barakalar arıcılara teslim edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Değer, yaptığı açıklamada, gezici arıcıların özellikle yaz aylarında arılarını dağlık alanlara taşıdığını, arıcıların karşılaştıkları konaklama sıkıntısını çözmek için rahatça sökülüp, takılabilecek güneş enerjili bir baraka oluşturduklarını belirtti.

Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Eyüp Bedirhanoğlu da, "Bu barakalar arıcıların evidir." dedi.

Barakaların hayırlı olmasını dileyen Bedirhanoğlu, başta Kaymakamı Dinç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Mazıdağı, Mardin, Güncel
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