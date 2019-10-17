Son Dakika Haberleri: Arıcının tilki dostu 'Viki'
Son Dakika Güncel Arıcının tilki dostu 'Viki'

Arıcının tilki dostu 'Viki'

1 saat önce

Ordulu arıcı Özer Çelik, tavuklarını yiyen ve öldüren tilkiye zarar vermek yerine dost oldu.

Arıcının tilki dostu 'Viki', System.String[]

Ordulu arıcı Özer Çelik, tavuklarını yiyen ve öldüren tilkiye zarar vermek yerine dost oldu. Arıcının 'Viki' ismini verdiği sevimli tilki, her akşam ziyaret ettiği arıcı tarafından besleniyor.


Ordulu arıcı ile tilki arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. 40 yaşındaki arıcı Özer Çelik, tavuklarını yiyen ve öldüren tilkiden bir türlü kurtulamadı. Bütün tavukları telef eden sevimli tilki, aç kalınca arıcıların çadırına gelmeye başladı. Arıcı Özer Çelik ile dost olan ve 'Viki' adı verilen tilki, her akşam aynı saatte arıcıyı ziyaret ederek, yemeğini alıyor. Çelik, kimi zaman sevimli dostunu kendi elleriyle besliyor. Sezon bittiği için Van'dan Ordu'ya dönüş yapmak zorunda kalan ve sevimli dostunu dağlarda bırakan Çelik, şimdiden 'Viki'yi özlediğini belirtti.


"Düşman iken dost olduk"


Tavuklarını yiyen tilki ile düşman olmak yerine dost olduğunu ve aralarında bağ kurulduğunu ifade eden Özer Çelik, "Mevsimlik işçi olduğumuz için tavuklarımızı da yanımızda götürüyoruz. Tilki sağ olsun bütün tavuklarımızı yedi. Sonrasında tavuklar bitince bizim yanımıza gelmeye başladı. Biz de ona ekmek vermeye başladık, kendisi de oralı oldu. Biz düşman iken dost olmaya başladık. Bu bize daha çok yaklaşmaya başladı ve her akşam saat 20.00 sıralarında yanımıza gelmeye başladı. Adeta bir evcil hayvan gibi bizimle iletişime girdi" dedi.


"Tilki ile dost olacağım aklıma gelmezdi"


"Her akşam sabit saatte geliyor, yiyeceğini alıyor ve bir süre bekleyip gidiyor" diyen Çelik, "Sonrası akşam yine geliyor, bu şekilde devam edip gidiyor. Bu hayvanla böyle bir bağımız oldu, tilki ile bu kadar samimi olacağımızı düşünmezdim. İsim olarak 'Viki' koyduk. Ben şuan onu çok merak ediyorum. Kesin bizi ziyarete gelmiştir. Aynı yere gidip onu tekrar görmek istiyorum" diyerek özlemini dile getirdi. - ORDU

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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