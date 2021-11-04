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ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI - Son Dakika

ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI

04.11.2021 15:19

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, orman yangılarında zarar gören 636 arıcıya törenle 76 ton arı yemi dağıtıldı.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, orman yangılarında zarar gören 636 arıcıya törenle 76 ton arı yemi dağıtıldı.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın, Bayır, Turgut ile Hisarönü mahallesinin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan gece -gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü. İlçe'nin Bayır, Osmaniye, Turgut, Hisarönü, Orhaniye, Değirmenyanı, Turunç kırsal mahallerinde 636 arıcının 2 bin 732 kovanı kül olurken milyonlarca arı telef olduğu tespit edildi. Maddi zararları karşılanan arıcılara bugün de Marmaris Karayolları Şube Müdürlüğü bahçesinde, törenle arı yemi dağıtıldı. Törene, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, arıcılar ve aileleri katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, arıcıları mağdur etmeyeceklerini belirtip, Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Gerek sosyal medya da gerek yazılı ve görsel mecralardaki 'Arıcılık bitti', gibi gerçekten uzak, vatandaşı devlet ile karşı karşıya getirecek söylemlere kulak asmayın. Ne sizin ölmenize izin veririz ne de bizim. Sizler, Muğla'nın çam balı ve zeytini ile en büyük markasısınız. Bugün yangılarda zarar gören 636 arıcımıza 76 ton arı yemi dağıtacağız. Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerimize yangınlarda zarar gören 2 bin 97 arıcımıza toplam 255 ton 480 kilogram arı yemi dağıtılacak dedi.

Muğla Valisi Ayhan Yazgan, Devlet ve millet olarak yangınlarımızın acılarını beraber sileceğiz. Sizlerin sorunlarını çözmek bizim asli görevimizdir. El ele vererek tüm problemleri ortadan kaldıracağız diye konuştu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da Devlet ve milleti karşı karşıya getirecek provokatif cümlelere kanmayın. Özellikle bu tür afetlerde ortalık karıştırmaya çalışan çok olur. Devlet olarak her zaman yanınızda ve sorunların çözümü için varız. Eksikleriniz olduğunuzda bizlere ulaşın veya arayın biz gelip yerinde çözüm üretelim dedi. Konuşmalar ardından protokol, arıcılara teneke kutular içinde arı yemlerini dağıtarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arıcılar ise yem desteğinden duydukları memnuniyeti diye getirdi.

ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI
ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI
ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI
ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI

Hisarcık, Marmaris, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARICIYA TÖRENLE 76 TON ARI YEMİ DAĞITILDI - Son Dakika
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