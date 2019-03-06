Arıdan Gelen Mucize 'Propolis'

Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olarak bilinen 'propolisin ekstresini' inceleyen Saint Michel Fransız Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berra Sabire Aydın, propolisle yaptığı çalışmada, sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzattı, koruyucu krem yaptı ve antibakteriyel kumaş elde etti.

Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olarak bilinen 'propolisin ekstresini' inceleyen Saint Michel Fransız Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berra Sabire Aydın, propolisle yaptığı çalışmada, sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzattı, koruyucu krem yaptı ve antibakteriyel kumaş elde etti.



Berra Sabire Aydın'ın projesi, 50. TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmasında sergilenmeye değer görüldü ve İstanbul Avrupa Bölgesinde toplam bin 245 proje içerisinde kimya dalında ikincilik elde etti.



"YÜZDE 100 DOĞAL BİR MADDE"



Propolisin, arıların, bitkilerden ürettiği, kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir madde olduğunu belirten Aydın, "Arılar, propolisi, bazen kovanın iç duvarlarını düzgün hale getirmek ve içeriye giren yabancı maddelere engel olmak bazen de peteklerin ağızlarını kapatmak ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanır. Yunanlılar onu apseler için Asurlular yara ve tümör tedavinde kullanmışlar, yani, propolisin bağışıklık sistemini güçlendirme, yara iyileştirme gibi insana birçok faydası var. Yüzde 100 doğal bir madde olduğu için çevreye de bir zarar vermez. Tüm bunları öğrendiğimde, bu mucizeyi, çevreyle uyumlu doğal üretime katkıda bulunabilmek için, hangi alanlarda kullanabileceğimi düşündüm ve böylece projemin genel çerçevesi kafamda belirdi" ifadelerini kullandı.



"SEBZE VE MEYVELERİN RAF ÖMRÜNÜ UZATIYOR"



Çalışmalarının dokuz ay sürdüğünü söyleyen Aydın, projede hangi yöntemleri izlediğini şöyle anlattı:



"Yöntem olarak propolisin çözücü maddelerle ekstresini çıkardım ve elde ettiğim ekstrelerden 3 deney yaptım: İlk olarak, katkı maddesiz nemlendirici krem yaptım. İçinde hiçbir yapay madde ve kimyasal olmadan sadece, propolis su ekstresi ile elde ettiğim nemlendirici kremi testlere tabi tuttum. Çalışmamda kremin hiçbir bozulma göstermediğini gördüm. İkinci olarak da sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için bir çalışma yaptım. Organik meyveleri dolapta 10 gün beklettiğimizde hepsinin çürüdüğünü biliriz. Ben meyveleri propolis ekstresine batırdım ve 10 günün sonunda hiçbir bozulma olmadığını, tadının da tıpkı ilk günkü gibi olduğunu gördüm. Bu sayede gerek yaş sebze ya da meyvelerin nakliyelerinde gerekse evde sebze ve meyvelerin tüketim ömürlerini uzatabileceğimizi gördük.



Son olarak da, yün ve pamuk kumaşlara propolisin aseton ekstresini uyguladım ve bu kumaşlara çeşitli bakteri testleri yaptım. Bunların sonucunda, propolisin aseton ekstresinin kumaşlarda büyük ölçüde bakterileri öldürmekte etkin olduğunu gözlemledim."



"PROPOLİS KULLANIM ALANI YAYGINLAŞTIRILMALI"



"Propolisle bebek ya da hastane tekstilinde kullanılabilecek antibakteriyel kumaş elde edilebileceğini lise düzeyinde yapığım deneylerle göstermiş oldum" diyen Berra Sabire Aydın, propolisin daha iyi tanıtılması ve her alanda kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. - İstanbul

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