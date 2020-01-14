Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

18 dakika önce

Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti.

Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti.


Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Gündeme dair konuların konuşulduğu ziyarette, Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci'ye derneğin çalışma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ardından misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Akcan, çalışmalarında başarılar diledi.


Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, derneğin çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyleyerek başarılar temennisinde bulundu. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Yeşilay, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
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