Arif Bulut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arif Bulut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Arif Bulut son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Antalya'da akciğer kanserine yenik düşen, tıp ve siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Op. Dr. Arif Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Arif Bulut son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Antalya'da akciğer kanserine yenik düşen, tıp ve siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Op. Dr. Arif Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.


Antalya'da Tabip Odası, Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) başkanlıkları yapan ve aynı zamanda geçmiş dönemde CHP'den milletvekili adayı olan Op. Dr. Arif Bulut, uzun süredir savaşını verdiği akciğer kanserine dün yenik düştü.


Dr. Arif Bulut'un cenazesi bugün Muratpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un ailesi taziyeleri kabul etti.


Törenin ardından evli ve iki çocuk babası Bulut'un cenazesi, memleketi Serik ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Arif Bulut, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
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