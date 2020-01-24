Arif Erdem, ABD'de görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arif Erdem, ABD'de görüntülendi - Son Dakika

Arif Erdem, ABD'de görüntülendi

1 saat önce

FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve teknik direktör Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken görüntülendi.

FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve teknik direktör Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Arif Erdem, ABD'de görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia Eyaleti, Arif Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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