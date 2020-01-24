Arif Erdem, ABD'de görüntülendi - Son Dakika

Arif Erdem, ABD'de görüntülendi
1 saat önce
FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve teknik direktör Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:48 Kaynak: AA
FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve teknik direktör Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken görüntülendi.
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